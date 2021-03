Camila Nash reveló la drástica decisión que tomó en medio de la pandemia: “Con el dolor de mi corazón”

La pandemia ha afectado a múltiples rostros y muchos se han visto en la obligación de reinventarse o tomar drásticas decisiones para superar este complejo periodo.

Una de ellas es Camila Nash, quien recientemente reveló que dejará la ciudad de Santiago, para radicarse en Viña del Mar, por un motivo económico.

La exchica reality recientemente habló con LUN, en donde señaló que puso en arriendo su departamento en Providencia para arribar a la Ciudad Jardín.

“Sería rico tener dos casas, pero no es mi realidad, hay que tomar decisiones que duelen. Lo hice con el dolor de mi corazón“, partió señalando la también expareja de JC Rodríguez.

Luego continuó: “Tuve que cerrar en mayo. Después me vine a Viña, porque mi mamá estaba con un proyecto de una panadería que abrió en junio“, sumó luego aludiendo al salón de belleza que tenía en la capital, el cual debió cerrar.

Respecto a su nuevo trabajo en el emprendimiento de su madre, la joven detalló: “Soy la jefa pulpo, porque hago de todo. Recibo a la gente, hago caja, administración, soy un salvavidas y los ojos de mi madre. También veo el Instagram de la panaderia“.

Finalmente si bien señaló que está bien y feliz con su nuevo trabajo, además de algunos “pitutos”, no descartó un eventual regreso a la TV, en caso de que le ofrecieran un contrato: “No genero deudas, estoy tranquila, sin derroches. Aprendí a bajar las revoluciones, a relajarme. Claro que a mí me gusta la tele y estaría dispuesta a volver a Santiago si me saliera un contrato“.