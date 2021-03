El nuevo proyecto de Marcelo Marocchino: abrirá un local que acompañará a su sastrería

Marcelo Marocchino sin lugar a dudas se ha convertido en un referente de la moda italiana tras su paso por diferentes realities y programas de televisión, lo que le ha permitido abrir diferentes negocios ligados a sus grandes amores, la moda y la cocina.

Durante la transmisión del programa “Revista Velvet”, conducido por Cristián de la Fuente, comentó cómo la pandemia afectó a sus empresas, las cuales tuvo que cerrar por más de seis meses.

Sin embargo, el empresario hizo la distinción en que no se vio tan afectado como en otros casos más extremos, “yo creo que hay gente que sufrió mucho más, yo soy un tipo que no me gusta lamentarme ni llorarme encima, sino que, claramente afectó porque tuvimos que cerrar seis meses aprox. y todo lo que es a medida no se iba a usar por mucho tiempo”.

Actualmente Marcelo reveló que está desarrollando un bar junto a su sastrería, lo que define como toda una experiencia de lifestyle de “food, fashion and beverage”, la unificación de un estilo de vida.

Este proyecto estaría abierto a mediados de abril si la situación sanitaria a nivel país lo permite, “en mi sastrería estamos desarrollando un bar, nos vamos a traer una máquina de café de Italia, los croissant y cornetto, y todas las especialidades italianas…armar algo muy cool”, agregó Marocchino.

