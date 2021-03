“Pancho” Saavedra anuncia que está en cuarentena preventiva: conocida periodista lo reemplazará en “Contra Viento y Marea”

El animador “Pancho” Saavedra anunció en el programa “Aquí somos todos” que se encuentra realizando cuarentena preventiva, luego del contagio por Covid-19 de uno de sus camarógrafos del “Contra viento y Marea”.

Según explicó, todo comenzó con el contagio de uno de los camarógrafos de su programa de matrimonios, lo que derivó en que él y su asesora del hogar se realizaran un test PCR.

Tras esto, detalló que su examen dio negativo, pero el de su asesora dio positivo, tras lo cual decidieron realizar cuarentena preventiva.

“Hay como incertidumbre, da un poco de susto, pero uno tiene que tener mucha fe y saber que por lo menos uno está bien alimentado y tiene buenas defensas”, sostuvo Saavedra durante el espacio liderado por Ángeles Araya.

Tras esto, sostuvo que “la persona que trabaja con nosotros en nuestra casa, que es parte de nuestra familia, el día martes me vinieron a mí a hacer un PCR porque un camarógrafo de Contra Viento y Marea estaba con Covid positivo, entonces vinieron a hacerme ese PCR preventivo y justo Magna estaba acá y yo le digo ‘Magnita, ¿te quieres hacer un PCR?’ y me dijo ‘ya’, y se lo hizo, y al otro día a mi me dan el resultado negativo y ella me dice ‘el mío salió positivo’“.

En este sentido, aclaró que ella se fue “al segundo piso de la casa, (le dijo que está) ‘completamente habilitado para ti, así como tú nos cuidas a nosotros ahora nos toca a nosotros cuidarte a ti’, así que nada, a hacer esta cuarentena preventiva, la Magnita está arriba, está con buen ánimo”, afirmó.

¿Quién conducirá Contra viento y marea?

En el programa, Saavedra también reveló que ahora será la periodista Ángeles Araya quien lidere el espacio enfocado en hacer matrimonios, mientras dure la cuarentena preventiva del animador.