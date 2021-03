Las fotos de Maura Rivera y Mark González en sala de recuperación: Modelo envió emotivo mensaje a seguidores

Maura Rivera compartió una potente reflexión dedicada a sus seguidores tras vivir un complicado momento familiar: El esposo de la modelo, Mark Gonzáles, recientemente sufrió un infarto al miocardio, complicación que lo tuvo en grave peligro.

Por lo anterior, la también bailarina compartió dos fotografías en su cuenta de Instagram donde abraza al papá de sus hijos mientras aún se encontraba hospitalizado. En la publicación escribió: “Creo que ese día hice lo imposible por estar ahí ya que no era fácil. Nunca había sentido tanta necesidad de abrazarte. Tú siempre con esa sonrisa, con humor, buen ánimo y preocupado por mi, a pesar de la incertidumbre, del dolor y el miedo, pero tú corazón quiso ceder y te dejo venir a casa”.

A lo anterior agregó: “Y así con esa cara que ambos tenemos en la foto, que apenas me alcanzo para un labial 🤦🏼‍♀️ con esa cara de no dormir, de tener pena, de tener angustia, de aferrarme al amor y a mis hijos, con esa cara donde tuve que sacar fuerzas de no se donde y hacer como que nada pasaba, donde me dolía el cuerpo de puro estrés , quiero darles las gracias por cada mensaje por cada palabra por cada aliento y decirles que la vida es ahora, que la disfruten y la vivan”.

La publicación impactó a los internautas, quienes reaccionaron con más de 74.900 Me Gusta y múltiples comentarios donde envían ánimo para la recuperación de Mark.

