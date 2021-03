“Se cree la raj...”: Jean Philippe reconoció que le cae mal el personaje de Pamela Díaz

Una de las cosas que dejó un nuevo capítulo de Podemos Hablar, fue la confesión que realizó el periodista Jean Philippe Cretton, quien aseguró que le cae mal la “Fiera”, el personaje de su novia Pamela Díaz.

En el “Check in” del espacio, el comunicador expresó que “sí, me cae mal porque la encuentro muy avasalladora, muy pinta mono, exagerada y eso me violenta porque se cree la muerte”.

“Se cree la raja, así no es Pamela Díaz, ella me encanta, pero su personaje no. Igual hay momentos en que se suelta del personaje”, agregó.

Respecto a cómo es su novia en la intimidad, Jean Philippe cerró diciendo que ha sido muy intenso pero muy lindo, siempre tuve una vida un poco más reservada, ahora que estoy con Pamela la gente me dice que igual me vendí al sistema”.