“Aunque no me estés tocando”: Pablo Galdames hizo arder Instagram con coqueto mensaje a Vesta Lugg

La influencer y cantante Vesta Lugg compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram este domingo, lanzando un romántico comentario, evidentemente hacia su pololo Pablo Galdames.

“Quién lo diría 🦕 que se podría hacer el amor por telepatía 💙”, escribió la intérprete.

Tras ello, el futbolista, pese a que no fue nombrado, comentó: “A kilómetros estamos conectando y me prendes aunque no me estés tocando 🔥💁🏽‍♂️ te amo😍🤤”.

El mensaje de inmediato comenzó a acumular “me gustas” de los seguidores de Vesta y ella reaccionó con un “Te amo”. ¡Puro amor!