La “poco higiénica” anécdota de Gino Acosta en plena transmisión de Buenos Días a Todos 

Gino Costa reveló que sufrió un “desafortunado” problema en sus primeros días al interior del estudio de Buenos Días a Todos, donde se desempeña como panelista. En el programa “La Divina Comida” de Chilevisión, el periodista contó detalles de lo que se transformó en una “poco higiénica” anécdota.

Todo se desarrolló en una habitual mañana de trabajo cuando Gino decidió desayunar café y un pan con palta. La combinación (sumada a sus nervios por los primeros días en que cumplía labores al interior del estudio) le provocaron un fuerte dolor estomacal que generó un grave problema debido a su poco manejo de los tiempos televisivos.

“Eran como las 10 de la mañana y yo ya no daba más. Necesitaba ir al baño a hacer pipí y me dicen: ‘No Gino, la pausa es a las 11’. Ahí me fui corriendo al camarín y empecé a hacer mucha fuerza para hacer todo más rápido y de repente sentí algo por otro lado”, reveló Gino generando risas en el espacio.

A raíz de la situación el periodista debió botar su ropa interior e incluso sus calcetines (los cuáles también se encontraban manchados) y regresó al estudio con prendas faltantes. Todo se desarrollaba con “normalidad” cuando se da cuenta de un inesperado detalle.

“De repente digo vamos a comerciales y empiezo a sentir algo en la pantorilla y voy corriendo de nuevo al camarín. Ahí me bajo los pantalones y era un choclo”, cerró Gino, sorprendiendo a los televidentes.