“¡Lo que daría por tener ese cuerpo!”: Michelle Carvalho sacó aplausos tras lucir su nueva figura en Brasil

Michelle Carvalho continúa deslumbrando a sus seguidores con sensuales postales donde luce sus curvas en bikini. Actualmente la modelo vive unas paradisíacas vacaciones en la ciudad de Búzios (Brasil) desde donde comparte fotografías que dejan poco a la imaginación.

En las recientes imágenes publicadas en la cuenta de Instagram de la ex chica reality se le observa posando con atrevidos trajes de baño en distintas locaciones . Las imágenes no pasan desapercibidas por los internautas, quienes reaccionan diariamente con miles de Me Gusta y comentarios.

“Preciosa ❤️”; “Te pasaste lo guapa ❤️”; “Hermosa tú, te quedan bien las curvas ❤️”; “Cada día más hermosa y empoderada 💜 consecuente con tu discurso de amor propio 😍”; “Lo que daría por tener ese cuerpo 😍” y “Es preciosa 👏”, es parte de lo que escriben.

Revisa las recientes postales de Michelle Carvalho a continuación:

