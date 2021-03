“Encuentro que le han dado caleta de color”: Maite Orsini explica su controversial reacción en punto de prensa con Gonzalo Winter

Durante la semana pasada se viralizó un controversial video protagonizado por la diputada Maite Orsini, junto con su colega Gonzalo Winter.

Según se pudo ver en el registro difundido a través de redes sociales, Winter iba a hablar sobre el proyecto de Ley que presentó, acerca de que las grandes empresas dispongan de transporte privado a sus trabajadores, para así evitar cualquier tipo de contagio por Covid-19.

En este sentido, Orsini se acercó al punto de prensa para apoyarlo. No obstante, cuando los diputados se disponían a hablar sobre esta iniciativa, comenzaron a “discutir” sobre quién entregaría más detalles, puesto que ninguno tenía al parecer amplios conocimientos sobre el tema.

“Oye yo no voy a hablar, no cacho nada“, se escucha decir a Orsini, quien fue respondida por Winter de la siguiente manera: “Me calló no más, no es más de lo que yo sé“, expresó.

Respuesta de Maite Orsini

Tras la polémica que se generó por la difusión del video, la diputada Orsini salió a dar explicaciones mediante una serie de registros publicados en sus “historias” de Instagram.

En ellos, la parlamentaria señaló que el video fue sacado de contexto, y que la gente le ha tomado mayor importancia al tema de la que debería.

“Encuentro que le han dado caleta de color al tema del video con Gonzalo Winter. Les voy a explicar el contexto para que entiendan, porque hay gente como que está molesta de verdad, como si (yo) no supiera nada de la vida“, comenzó explicó la diputada, añadiendo que ella solo fue a acompañar a su compañero con el proyecto que éste presentó, y que por lo mismo ella no tenía más información sobre ese tema porque no era su iniciativa.

Revisa acá sus descargos: