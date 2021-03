“Esto es una incitación”: Paty Maldonado critica propaganda de la Lista del Apruebo y la califica de “extrema violencia”

En un nuevo capítulo de “Las Indomables”, programa que conduce Patricia Maldonado y Catalina Pulido, hablaron sobre la franja electoral que se está emitiendo en la televisión.

En ese sentido, Paty Maldonado dijo que “hay falta de creatividad” en las campañas y que hay mucha confusión. “Todo lo que está ofreciendo no tiene que ver con la Constitución. Hay una confusión enorme“, manifestó la animadora.

Posteriormente, se refirió principalmente a la campaña electoral de la Lista del Apruebo, en la que aparece el actor Alberto Herrera haciendo una llamada y anunciando la muerte del Presidente Sebastián Piñera. Esto le pareció “sumamente grave” a la animadora.

“A mí me parece de extrema, extrema, extrema violencia. Mi pregunta es, ¿cómo no hay un ente regulador para decir que esto no puede ir? Porque esto es una incitación“, señaló Maldonado.

“Este fulano que sale aquí, para él es fantástico. Piensa que con esto tiene su minuto de fama”, manifestó Paty.

Finalmente, recalcó que la franja electoral en sí es pésima. “En mi opinión, como campaña en general es mala, no hay creatividad en nada, no hay algo en que tu digas que me quedo clara la película esto de la Constitución. Cata, realmente da pena”, cerró.