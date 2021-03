Karen Bejarano y su paso por “Mekano”: “Me cuestiono el haber dado espacio a que se metieran en mi vida privada”

La cantante Karen Bejarano protagonizó la portada de la nueva edición de Revista Sarah, en donde se refirió a diversos aspectos de su vida, siendo uno de estos su paso por el extinto programa “Mekano“.

En este sentido desde la editorial le preguntaron si en el espacio televisivo vivió situaciones que hoy se cuestiona, lo que obtuvo una respuesta positiva.

“¡Claro! Me cuestiono el haber dado espacio a que se metieran en mi vida privada. Uno entraba en una dinámica de docurealidad. Prácticamente vivía en Mega. Era imposible que no hubiese conflictos, romances… Éramos como un curso: estábamos todo el día juntos. Me hubiese gustado tener más carácter y haber dicho que no desde antes“, partió comentando la comunicadora.

Tras esto le consultaron sobre la sexualización que existía en el programa juvenil hacia las mujeres, sobre lo cual Bejarano señaló que también ocurría lo mismo con los hombres.

“En ese tiempo el axé trajo la ropa cada vez más chica. Nuestro referente era Britney que usaba pantalones que no tapaban nada, pero era la moda del momento y cada una se ponía lo que quería. Yo era más recatada porque era más niña, y porque nunca me sentí sexy. No era la mina rica ni linda, yo era la chistosa y la que cantaba“, sostuvo.

