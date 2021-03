El duro descargo de Vesta Lugg tras ser víctima de acoso: “Tuve que protegerme ante 5 hombres en un auto..."

La influencer Vesta Lugg recientemente desclasificó un incómodo episodio que vivió, a través de un video que publicó en Instagram.

“Hoy caminando de vuelta de un tramite a las 10 am, con abrigo que me tapaba hasta las rodillas, viví nuevamente una situación incomoda donde nuevamente tuve que corregir, destacar limites y protegerme ante 5 hombres en un auto“, partió comentando la también cantante en el video.

Luego continuó: “Se detuvieron al costado mío, empezaron a manejar mas lento, y a decirme “hola Rusia, estay buena Rusia, para donde vas Rusia, te llevamos Rusia?”. A la cuadra y media, me saqué los audífonos con el corazón palpitando a mil y les pregunté si se les había perdido algo. Su reacción fue “ai ya si tampoco estay tan buena” y aumentaron velocidad y se fueron”.

Tras esto, emitió un duro descargo contra los sujetos: “Porque es MI RESPONSABILIDAD educarte? Porque no te pones en los zapatos de nosotras y piensas… “esto la hará sentir incomoda/asustada/en peligro”?“.

En la misma línea continuó: “Porque es nuestra responsabilidad protegernos y no la responsabilidad de la sociedad en educar a sus hijos y repetirles desde chicos que LAS MUJERES NO ESTAMOS EN SU CAMINO COMO OBJETOS QUE ATIENDEN SUS NECESIDADES“.

“Porque cuando te digo que NO tu reacción inmediata es herir, ofender y atacar. Porque no simplemente reconocer el limite que estoy definiendo y dejarme tranquila. ¿Porque tengo que irme caminando y llorando y tener que mandarle mi locación a mi mejor amigo cuando tu te vas cagado de la risa con tus compañeros?“, sumó luego.

Finalmente expresó: “Me enfurece… me enfurece saber que hay tantas mujeres que viven acoso y abusos diarios… y que estas situaciones cuando se la comparto a mis amigos hombres, su asombro e impacto me da a entender que piensan que es un hito puntual, que pasó hoy pero no mañana ni ayer. Y no… lo vivimos todas y todos los días….”.

La publicación sumó múltiples comentarios en donde rechazaron el acto de estos hombres, en donde se encontraron comentarios de Pin Montané, Isidora Ureta, entre muchos otros.

“Es horrible vivir esa situación todos los días“, “Cuándo seremos tratadas como un ser” y “Basta de sexualizarnos y vernos como bienes que pueden poseer“, fueron algunos de los comentarios.

Aquí puedes ver la publicación en un video que Vesta Lugg incluso subtituló: