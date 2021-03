El reflexivo mensaje de Eduardo de la Iglesia tras cumplir 40 años: Luis Jara le dejó extenso mensaje

El conductor de “Hola Chile”, Eduardo de la Iglesia, cumplió 40 años el pasado martes, instancia en la que compartió un extenso y reflexivo mensaje con sus seguidores de Instagram.

“Llegar a los 40. En algún momento lo vi tan lejano. Hoy no sé ni como ocurrió. Miro hacia atrás y pienso…”¡Qué viaje hasta ahora! Con altos y bajos, tristezas y muchas alegrías. Como todos“, partió comentando en la red social.

Luego agregó: “Anoche me puse a pensar en lo afortunado que soy, de tener a mis niños , a la Pame, a Capitán, pero principalmente soy afortunado de la vida que he vivido. Cada golpe, cada caída, cada error me han convertido en el ser que soy. Y cuando estoy solo y me miro al espejo soy feliz con quien soy“.

Para cerrar el comunicador tuvo cariñosas palabras para sus cercanos: “Que vengan los próximos 40, a ver si soy digno hijo de mis padres, merecedor del amor de mis hermanos, respetado por mis pares y amado por mi mujer y ejemplo de mis hijos. De mi parte todos ellos ya tienen mi corazón hasta el día que ya no esté más aquí“.

La publicación superó los 5 mil likes y recibió múltiples comentarios, en donde destacó el de Luis Jara, quien es íntimo amigo del conductor.

En la serie de imágenes el cantante escribió: “Hermano: Estoy y estaré en cada minuto de tu vida para abrazarte como siempre lo hemos hecho. Los 40 te pillan en un lugar de la montaña, donde puedes mirar el primer camino recorrido. En este camino, como si fuera una posta, tu madre te dijo “sigue hijo”. Luego con tu padre, tus hermanos, la familia que elegiste que son tus interminables amigos y ahora de la mano de una mujer que encontraste en la rueda de la fortuna”.

Luego, en otro mensaje, añadió: “Eduardo querido, te adoro. Y tu amistad me ha hecho mejor persona. Feliz cumpleaños. Los amo“.

Aquí puedes ver la publicación de Eduardo de la Iglesia: