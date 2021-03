Hija de Dino Gordillo explicó su decisión de cambiarse el segundo apellido por el de la actual pareja del humorista

El humorista Dino Gordillo fue el nuevo invitado al programa “De tú a tú”, conducido por Martín Cárcamo, quien abordó diversos aspectos de su vida privada y profesional.

Durante el espacio, se generó un emotivo momento cuando Dino cuando habló de su familia, y en particular sobre sus seis hijos. Según explicó, tiene tres hijos del primer matrimonio, su pareja Patricia tenía dos de su anterior compromiso, y entre los dos tuvieron una más.

La primera vez se casó en 1980 y estuvo casado 15 años. “Al comienzo todo bien, como toda relación. Pero luego sucedieron algunas cosas que son personales, y no quiero contarlas porque no quiero causarle daño a nadie. Tengo la alegría de que mis tres hijos vinieron a vivir conmigo”, sostuvo. Ahí, Martín le pidió ahondar en el tema. “Mi madre me enseñó a nunca mentir, a nunca hacer las cosas mal. Nunca actué mal, nunca dejé a mis hijos”, sostuvo, agregando que en un comienzo, los niños se quedaron con la mamá pero después él luchó por la tuición de sus hijos. “Nunca envenené a mis hijos en contra de la mamá“, dijo, recordando que su hija mayor no lo quería ver. Él lloraba. Su hija cambió la actitud con él cuando de grande y ya siendo mamá, tuvo una discusión con su madre.

Martín señaló que es muy raro que le den la tuición de los hijos al papá, a lo que Dino respondió que “lo que estaba sucediendo con ellos era muy grave. No puedo contarlo pero estaban en riesgo. Por eso me los traje”. Lo que para él fue una gran felicidad.

Camila, una de sus hijas, lo sorprendió al cambiarse el segundo apellido por el de la actual pareja de Dino. Ella entró a conversar con Martín y su papá. La joven confirmó que son una gran familia y que su mamá es Patricia. “La separación de ellos es un tema de su relación. A mí nunca me faltó mi papá. Hubo un momento en que el tema de las visitas era más complejo, entonces me iba a ver al colegio a escondidas“, expresó, confirmando que ya no tiene relación con su mamá biológica.

Sobre su padre, la joven indicó que “lo admiro. Nunca hemos perdido de vista de dónde viene mi papá, de dónde viene nuestra familia. De todo lo que luchó y de lo que lucha día a día. Hoy nos ha tocado más difícil porque las pegas no han estado, igual le da para delante. Nos pusimos a vender. Casa por casa vendiendo pescados y mariscos. Y no por eso voy a ser menos o más. Mi papá siempre nos enseñó que podemos estar arriba y al otro día podemos estar abajo, pero los valores que ellos nos entregaron son para siempre“, sostuvo.