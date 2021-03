“La gente no se da cuenta del daño que puede generar”: Karen Bejarano realiza sensible descargo tras filtración de fotos íntimas

La cantante chilena Karen Bejarano abordó diferentes aspectos de su vida privada y profesional, en conversación con la Revista Sarah, donde protagonizó la portada de una de sus últimas ediciones.

En la entrevista, la artista rememoró cómo fue su experiencia en Mekano, donde admitió que nunca sintió una mujer sexy, sino todo lo contrario: “Yo era más recatada porque era más niña. No era la mina rica ni linda, yo era la chistosa y la que cantaba”, aseguró.

Además, confesó que no mantiene amistad con ninguna de las chicas del extinto programa: “A la Dani Aránguiz y Nicolson las quiero mucho. Pero en realidad no mantengo amistad con nadie”, afirmó Bejarano.

En cuanto a la filtración de fotografías íntimas en el año 2017, donde la cantante posaba con su esposo Juan Pedro Verdier, Karen aseguró que tuvo “una depresión súper grande, cuando era más chica tuve bulimia, y me volvió. La gente no se da cuenta del daño que puede generar“, dijo.

También fue categórica en decir que en Chile hay un doble estándar por luchar por el feminismo por una parte, y por otra, crucificarla por aquellas imágenes. Y no solo eso, además crítica de forma tajante la forma en que los medios de comunicación trataron el tema: “Nunca me voy a olvidar de personajes que yo consideraba buenos profesionales, personas que me conocen y que sin preguntarme cómo habían sido los hechos, dijeron que yo había inventado todo, que quería tele. Se hablaba del video prohibido de Karen y ese video es de una actriz porno argentina… y aunque fuera mío, ¿por qué pueden festinar con mi vida sexual? ¿Por qué a la mujer se le castiga tanto?”, declaró.

Sesión fotográfica de Karen

Cabe señalar que la sesión fotográfica realizada por la revisa -donde Karen lució vestidos de la diseñadora nacional Nieves Marín- fue realizada íntegramente con un iPhone 12 Pro, una hazaña inédita para una revista chilena.

Luis Aguilera, director del medio señaló que “fue una portada histórica, ya era hora de reconocer todo el talento de Karen Bejarano, pero además nos pusimos el tremendo desafío de hacer una portada con in Iphone, ¿por qué? simplemente queríamos demostrar que se pueden hacer grandes cosas con lo que tenemos a la mano”, dijo.

