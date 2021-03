“Se cumple un mes desde tu partida”: Daniel Fuenzalida “llora” la muerte de su madre por Covid y expresa emotivo mensaje

Hace un mes que la madre del animador Daniel Fuenzalida falleció producto de complicaciones derivadas del Covid-19. La noticia la dio a conocer el propio comunicador en su cuenta de Instagram, donde manifestó un sensible mensaje.

“Mamita solo puedo darte las infinitas gracias por todo, por tu amor eterno e infinito para todos, hasta el último minuto me enseñaste que hay que dar la pelea siempre, ahora vivirás más aún dentro mío, te amo”, escribió el conductor de “Me Late” en aquella oportunidad.

Tras esto, el animador volvió a recordar a su madre con sentidas palabras publicadas en la misma red social, donde aseguró que ella siempre está presente en su vida.

“Hoy jueves 18 se cumple un mes mamá desde tu partida, se que estas conmigo, me das fuerzas, me acompañas, me das señales que estas en otra energía, te amo mamá. Gracias por tus fuerzas para poder pararme una vez más“, expresó Fuenzalida, quien recibió todo el apoyo de sus seguidores.

Revisa la publicación acá: