“Él lavaba autos para poder ir a jugar o comprarse una pelota”: Mauricio Isla contó detalles de la esforzada infancia que tuvo Alexis Sánchez

En una nueva emisión del programa “De tú a tú”, estuvo invitado el destacado futbolista chileno Mauricio “Huaso” Isla, quien contó diversos detalles de su vida profesional en conversación con Martín Cárcamo.

En el espacio, uno de los temas que tocó el deportista fue su relación de amistad con Alexis Sánchez. Isla explicó que desde los 15 años que ambos son amigos y que se conocieron cuando estuvieron en la Selección sub 14.

“Tenemos muchas cosas en común. Bueno, él se cree más modelo, él dice que es más lindo. De familia somos muy parecidos. Incluso cuando mi mamá conoce a la de él, fue como si fueran hermanas. Madres solteras, que luchan. Él también tiene un padre que lo crió y que no es su papá biológico. Los ‘sin papás’ nos llamamos nosotros cuando estamos en la Selección”, afirmó Mauricio en tono de broma.

También confesó que Sánchez pasó una niñez “peor que la mía, porque su Tocopilla era diferente. Él lavaba autos para poder ir a jugar o comprarse una pelota. Hasta el día de hoy, Alexis vive el fútbol mucho más que yo. Son pocas las personas que conozco que son al 100% fútbol. Alexis tiene una mochila muy difícil de llevar para nuestro fútbol, como la tiene Arturo (Vidal) y Claudio (Bravo)”.

Además contó detalles de cómo se llevaba con Alexis cuando se quedaban en una misma pieza para los partidos de la Selección: “Tenemos cosas diferentes. De música somos parecidos. Nos gusta mucho más la música suave, de Romeo Santos. Tomamos mate juntos. Pero después empieza lo otro, ve las películas de Rocky Balboa, es un desastre, y se mete en la televisión, Y aparte que somos bipolares los dos, no nos ponemos de acuerdo. Si nos enojamos, marido y mujer, no nos pedimos perdón ninguno de los dos y podemos estar peleados los dos días, no nos mandamos mensajes, y después llegamos y nos abrazamos. Hasta el día de hoy somos así. Somos un matrimonio total”, indicó.

Reveló también que sus discusiones son porque no se ponen de acuerdo, cada uno tiene sus métodos y se critican mutuamente y no llegan a acuerdo. Isla dijo que cuando comenzó con su pareja Gala Caldirola, Alexis le reclamaba que no lo llamaba y no salía con él. Junto a esto, afirmó que cuando Alexis mantenía una relación amorosa con Maye Rodríguez, él no le había contado nada y se lo encontró por casualidad en Estados Unidos. “Lo vimos por casualidad con Gala. Íbamos a la playa en Estados Unidos y ahí lo vimos. Yo sabía lo de la prensa, que los vinculaban pero no sabía nada más”.

Finalmente confesó que con Sánchez tienen una relación de hermanos. “Llevamos muchos años juntos y él se ha abierto mucho a contarme cosas que nadie sabe. Y también he sufrido lo que él sufre. Él sufre mucho cuando a la Selección le va mal y cuando juega mal. Él es muy crítico“, concluyó.