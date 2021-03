“Es súper difícil escucharte…”: El crudo relato de Flor de Rap que “quebró” por completo a JC Rodríguez

Un emotivo momento fue el que protagonizó el animador Julio César Rodríguez, en una nueva emisión del programa “La Junta”, donde entrevistó a la destacada cantante chilena Flor de Rap.

Durante el espacio, el conductor de “Contigo en la mañana” se emocionó en gran medida por las palabras de su invitada, quien relató una cruda experiencia de su infancia y juventud.

Según explicó la artista chilena, su padre falleció hace ya varios años debido a un accidente, cuando ella era apenas una niña. Asimismo, reveló que fue víctima de abuso por parte de un tío de ella.

Debido a lo anterior, Flor de Rap reflexionó y aseguró que “cuando a uno le pasan muchas cosas malas tienes dos caminos: irte por el bueno o irte por el malo. Enmendar todo lo que te pasó y aprender a perdonar para buscar la felicidad o obrar mal no más y vengarte y vivir con ese odio. Y eso pasa“.

“Gracias a Dios yo quise revertir todo eso. Estoy agradecida de la vida por las cosas que me sucedieron, aunque hayan sido malas, porque me hacen ser el ser humano que soy hoy en día”, complementó la artista nacional.

Este relato conmocionó al conductor del espacio, quien no pudo contener las lágrimas: “Es súper difícil escucharte y no poder sentir a través de ti, pero también sé… cuando te escucho uno tiene la convicción de que eres tan resiliente que todo lo que te ha pasado lo has transformado, lo has tomado y te ha hecho crecer. Y eso es muy hermoso también“, reaccionó Julio César.

Revisa el momento en el minuto 19:15