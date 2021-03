“Es una cuestión para estar asustado todo el tiempo”: Luis Gnecco habla sobre sus duros días en la clínica tras contagiarse con Covid-19

Durante la jornada de ayer, el destacado actor chileno Luis Gnecco dio a conocer a través de sus redes sociales que fue dado de alta, tras permanecer por algunos días internado en la Clínica Alemana, luego de haberse contagiado con Covid-19.

Tras esto, durante este viernes el intérprete contó diversos detalles de cómo fue este proceso, en conversación con Meganoticias. Sobre su contagio, Gnecco precisó que “puedo decir que soy un gallo afortunado. Ha sido un período duro. Más de una semana en cuarentena solo en la casa. No me sentí muy bien, y cuando me empecé a sentir francamente mal, tomé la decisión de ir a la clínica”.

En este sentido, afirmó que “es una cuestión para estar asustado todo el tiempo. De hecho, todavía estoy asustado. Se supone que es un bicho que no sabes cuándo cambian los índices. Ayer estaban a punto de darme de alta, estaba todo súper bien, pero un índice especial de algo se disparó y eso puede llevarte a situaciones delicadas”.

Junto a esto, el artista chileno indicó que “tengo la fortuna de poder pagar la mejor atención de salud que hay en Chile. Decidí internarme ahí justamente para prevenir y estar en las mejores manos, pero eso no te exime de la gravedad de la situación. Hubo días complicados, pero ya salí y estoy bien“.

Además, señaló que “tengo que estar tranquilo. Voy a seguir trabajando. Tengo una agenda bien nutrida por delante. Estoy grabando una serie, además de los capítulos que quedan de Got Talent. Hay que ir de a poco e ir entrando en la rutina habitual”.

Finalmente, aseguró que durante la pandemia se ha realizado más de 30 test PCR como manera de prevenir el contagio: “Nos tocó al interior de un equipo de trabajo y es así. Esto te agarra o no te agarra, y si te agarra, te agarra con tu salud. Por eso hay que cuidarse y respetar los protocolos y las medidas sanitarias que arroja la autoridad”, cerró.