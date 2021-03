Karla Melo desclasificó osada postal en ropa interior: la acompañó de certero y empoderado mensaje

Desde finales del 2019 la artista Karla Melo cobró bastante relevancia en las redes sociales, en medio del estallido social y el nuevo auge de la serie “El reemplazante”.

A día de hoy tiene más de 800 mil seguidores en la red social, en donde de manera constante comparte momentos de su día a día, así como algunos de sus distintos proyectos.

No obstante de manera reciente compartió una osada fotografía, la cual fue acompañada de un mensaje de empoderamiento.

En la postal la intérprete aparece con un poleron color crema y abajo solo con calzones, mientras posa de espalda hacia la cámara.

“Me gusta colgar la ropa en las puertas jajajajaja y me gusta mí 🍑 (no estoy pidiendo opiniones)“, redactó en la publicación, sumando una gran cantidad de likes y positivos comentarios.

Aquí puedes ver la publicación: