La razón por la que Christell Rodríguez no ve a su pololo hace ocho meses

La influencer Christell Rodríguez se mantiene bastante activa en las redes sociales, donde de manera frecuente es consultada por los cibernautas sobre su vida amorosa.

En este sentido un seguidor le consultó de dónde era su pololo y si no se veían por el tema de la pandemia, a lo que la ex “Rojo” respondió: “No nos hemos visto porque no había podido volver donde estaba trabajando (…) Por el tema de la pandemia es que no ha podido volver porque la persona que iba en su lugar estuvo positivo y se tuvo que quedar un tiempo más”.

Tras esto le pidió a sus seguidores que no le preguntaran más sobre su pareja, señalando que no dirá más, “Pero estamos súper y muy felices“, revelando además que no lo ve hace ya ocho meses.

“No es que no pregunten, chiquillos. Lo que pasa es que yo les voy a contar algunas cosas, pero no todo. Me empiezan a preguntar más y lo digo, por si me preguntan, que puede que no conteste esa pregunta”, afirmó.

Finalmente respondió a cómo ha llevado su relación, a pesar de que no se ven hace tanto tiempo, relatando que con “mucha confianza, mucho amor, mucha comunicación, respeto. Son cosas que al final tienen que estar presentes en una relación, ya sea a distancia o no. Bueno, yo igual hago hartas cosas. Entonces me distraigo”.