“Yo dije ‘lo maté’”: Bombo Fica recordó insólita anécdota del día cuando atropelló accidentalmente a su hijo de 6 años

Según explicó, “yo compré un buggy de segunda mano, entonces lo arreglé, lo amononé y me lo llevé a Purén. Entonces yo le dije ‘hijo vamos a echar a andar el buggy ‘ y él feliz, entonces echo a andar el buggy, le digo ‘voy a a dar una vuelta para probarlo y ahí te lo paso’, (él me responde) ‘sí, sí papi’, desesperado, y yo me subo al buggy y doy una vuelta, y estaba el cabro chico con la mamá ahí y de repente se suelta de la mamá y se para al medio y ‘dice ahora me toca a mí’ y yo, como el buggy era más chico, trato de apretar el freno y no pillaba el freno y aprieto al acelerador y paso por arriba de este hueón con el buggy”, reveló.