“Entre cuatro minas me agarraron y me sacaron la mugre”: Yamila Reyna contó su experiencia de cuando la descubrieron siendo la “amante”

Este viernes se llevó a cabo un nuevo capítulo del programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, donde estuvieron invitados Bombo Fica, Gabriele Benni, Natalia Cuevas, Paul Vásquez (El Flaco), María José Quiróz y Yamila Reyna.

En el capítulo, la actriz argentina relató el momento cuando tuvo un amorío con un hombre en una disco, quien en ese momento estaba emparejado con otra persona.

En este contexto, Yamila recordó que la pareja de esta persona con quien salía la modelo se enteró de su amorío y junto a sus amigas fueron a golpearla.

“Entre cuatro minas me agarraron, me sacaron pero la mugre con todas las letras. Me acuerdo que me rasguñaban, me pegaban y mi amiga decía ‘suéltenla que se va a arruinar’, porque yo era muy coqueta“, comentó la también comediante.

Asimismo, detalló que ella no sabía por qué le estaban pegando: “En una me dicen ‘deja a mi novio’ y yo le digo ‘¿quién es tu novio?’, y ahí le digo ‘pero boluda, yo no sabía’. No pararon hasta que me dejaron ir”, afirmó la actriz trasandina durante el programa “Podemos Hablar”.

“Me rompieron el auto”, añadió Yamila, asegurando que logró escapar de la situación.