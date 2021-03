“El acné, la flacidez y las estrías son mis nuevos amigos”: Rocío Toscano muestra los cambios en su cuerpo tras dar a luz a sus mellizos

Fue el 14 de febrero cuando la actriz Rocío Toscano dio a luz a sus mellizos, Alma y Luca, con quienes constantemente publica fotografías y videos en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram.

No obstante, durante esta jornada la intérprete hizo una publicación completamente diferente, puesto que mostró los cambios en su cuerpo tras haberse convertido en madre por primera vez.

Junto a una postal donde evidencia su aspecto físico, Toscano expresó que ya ha pasado “un mes y una semana de post parto y el acné, la flacidez y las estrías son mis nuevos amigos“, aseguró.

Asimismo, expresó que “es otro mi cuerpo y me encanta el proceso, sé que toma tiempo volver pero paciencia tengo de sobra. Cómo me vea es lo de menos, lo importante es cómo me sienta y ufff… me siento feliz, cansada pero feliz, poderosa y más hermosa que nunca”, dijo Rocío.

“Es increíble la transformación desde la fecundación, las mujeres somos lo máximo, la capacidad de crear vida, cargar tanto peso, dar a luz, amamantar, criar, amar, superarnos por y para ellos, lo damos todo, día y noche con o sin ayuda. Cómo no podría amarme y respetarme más? Soy una máquina y todas las mamás lo somos“, reflexionó.

Finalmente aseguró que en tres semanas “empezaré con rutina de entrenamiento a ver qué resulta de eso y si es que puedo”, dijo, siendo tremendamente aplaudida por la mayoría de sus seguidores.

Revisa la publicación a continuación: