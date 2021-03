Hijo de Catalina Pulido se defendió de acusaciones de violencia y amenaza de muerte contra de su expareja

Bastante ruido generó el pasado fin de semana una funa a León Reyes, hijo de Catalina Pulido, por parte de su expareja, quien lo acusó por violencia y amenazas de muerte.

Las acusaciones fueron realizadas por Francisca Vargas a través de sus redes sociales, en donde relató episodios que vivió con el joven cuando eran pareja en el año 2018.

“Me costó mucho tiempo contarle a alguien lo que estaba pasando porque me daba vergüenza que supieran que yo dejaba que alguien me tratara así y seguía con esa persona como si nada. Un día no aguanté más ya que él me decía que me odiaba, que soy gorda, que nadie más me iba a querer… y al final a las dos semanas se arrepentía y volvía y yo obvio que lo perdonaba. Eso no es amor”, partió señalando en Instagram.

Tras esto la joven aseguró que cuando le contó esta situación a un amigo, “me empezó a amenazar de muerte, me empezó a decir que iba a matar a mi mejor amigo al frente mío y después a mí“.

Ahora, quien se refirió a este tema fue el propio León Reyes, quien a través de la misma plataforma compartió múltiples fotografías refiriéndose a las acusaciones, las cuales fueron recogidas por el portal MiraloqueHizo.

Aquí puedes ver las capturas: