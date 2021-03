“Las personas cambian…”: La llamativa reflexión que compartió Coté López en Instagram

Durante la jornada de ayer la modelo Coté López utilizó sus redes sociales para compartir una curiosa reflexión con sus seguidores.

La también escritora compartió dos fotografías en donde posó aparentemente en su casa, sobre las cuales señaló que las personas “cambian” en las redes sociales.

“Me he dado cuenta… que las personas cambian en Instagram, como que se transforman… me pregunto si están siendo ‘quienes les gustaría ser’ en los vídeos y fotos o están siendo ‘lo que otros quieren que sean"”, partió comentando.

Pero su reflexión acabó ahí, ya que optó por no continuar con el tema ya que lo consideró aburrido. “Bueno eso jajajajaja ya adioossss!!… o alá ! Jajajajja csm que fome… ojalá solo lo entienda yo jajajajajajjajajajaja“, finalizó.

Aquí puedes ver la publicación: