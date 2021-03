“Los cuentos de hadas no existen”: La profunda reflexión que realizó Gala Caldirola sobre su relación con Mauricio Isla

Una profunda reflexión fue la que realizó la modelo Gala Caldirola a través de sus redes sociales, y específicamente en su cuenta de Instagram, plataforma donde ostenta más de 2,5 millones de seguidores.

En la red social, la española se refirió a su relación con el futbolista Mauricio Isla, indicando que “los cuentos de hadas no existen” y que “no todo es blanco o negro”.

Junto a una postal donde aparece con su esposo, la exchica reality expresó que “muchas personas quieren escuchar que la vida es siempre de color rosa, pero es hora de que entiendan que los cuentos de hadas no existen!”.

“Tampoco existen relaciones perfectas. El amor es una decisión no una condición. Tiene etapas de mucha pasión y etapas frías. Hay días que estamos en todo de acuerdo y sentimos que podemos tocar el cielo y días que no llegamos a ningún punto de encuentro”, añadió la modelo.

“Pero no sean tan sensibles!!! No todo es blanco o negro y una relación no se trata de si hoy nos dijimos te quiero o no te quiero! No confundan el ENAMORAMIENTO con el AMOR. El enamoramiento es esa etapa en la que de manera superficial todo se ve perfecto, no hay dudas ni defecto. El AMOR es mucho más profundo y complejo“, dijo Caldirola.

Finalmente, le envió un romántico mensaje a Isla: “Te admiro como hombre, te admiro como papá y todo lo demás queda para nuestra intimidad✨”, declaró la modelo, siendo aplaudida por sus cientos de seguidores de la red social.

