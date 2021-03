"Vi que a mí no me llamaban...": Patricia Maldonado reveló cómo fue su "abrupta" salida de Mega tras 18 años en el canal

La animadora Patricia Maldonado fue la nueva invitada al nuevo programa online del periodista Claudio Fariña, espacio donde recordó cómo fue su “abrupta” salida de Mega, canal donde permaneció por más de 18 años.

La comunicadora comentó que “me salí del Mega el 18 de octubre (de 2019). Nos mandaron a todos para la casa, no solamente a mí. Como estaba la escoba. ‘Les vamos a comunicar cuándo tienen que volver’, porque todo eso se lo tomó prensa, el Mega se lo tomó prensa y pasó a ser la prioridad uno para informar todo lo que ocurría”, sostuvo, según recogió Glamorama.

“Pero después (del 18 de octubre de 2019) empezaron a llegar los que trabajaban en el programa y vi que a mí no me llamaban. Me dije a mí misma ‘te pegaron la patada en el traste con esquí’. Y yo no tengo nada en contra de Mega, te lo digo altiro. Fueron 18 años de mi vida que lo pasé la raja, pero la raja, el descueve. Aporté mucho, hice grandes amigos y las cosas son como son”, añadió la animadora.

En este sentido, detalló que luego de esto, “me toca esto de armar este canal (de YouTube ‘Las Indomables’) y me encantó, porque partimos de la nada. El primer día de transmisión tuvimos 15 personas. Y este canal empezó como cuando vas a un restaurante, ‘oye, hay un restaurante y se come tan rico’. El boca a boca a veces es mucho más fuerte que el que pongas un aviso”, contó.

“Hoy día tenemos un promedio estable de 1.500, 1.600, 2.000 (conectados en vivo). Y en un lapso de tiempo ingresan 15.000, 20.000 personas que lo quieren ver. Todos los días (subo material), dos horas, de lunes a jueves”, reveló la exrostro de Mega.

Junto a esto, sostuvo que ella invitó a su amiga Catalina Pulido “a que estuviera conmigo en el café concert cuando tuvo el problema con Carabineros. Ella quedó sin trabajo. Yo consideré que era injusto, porque la Cata muy buena actriz, que me decía que le diera una mano. Había trabajado con ella en el Mega en el programa ‘Yo Soy"”, dijo.

“La llamé y le dije ‘¿te gustaría subirte al escenario conmigo?’. ‘La raja’. Y nos estaba yendo estupendo con el café concert y resulta que viene todo este cuento. Teníamos cubierto todo el año. Y bueno, quedó el despelote en Chile, todos los cafés se fueron a la cresta, todo se cerró y esto nos abrió la puerta para por lo menos tener contacto con la gente“, afirmó Maldonado.

“Fíjate que ocurrió un fenómeno muy curioso: yo he salido mucho más en la prensa y en los portales desde que no estoy en la televisión abierta, que cuando estaba. Yo digo ‘estúpido’ y a los 30 segundos ‘la Paty Maldonado dijo estúpido y la retutitutata’, porque le agregan harto. Entonces estoy más vigente que antes y tengo una serie de proyectos con este canal (de YouTube)”, contó finalmente.