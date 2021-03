“Cuando era gordita no conocía el orgasmo”: La confesión de Kathy Orellana respecto a su sexualidad

Una de las grandes confesiones que realizo Kathy Orellana en el programa De Tú a Tú de Martín Cárcamo en Canal 13, fue respecto sobre su sexualidad y cómo ayudó su baja de peso para poder descubrir nuevos momentos de su vida.

En ese sentido, la cantante aseguró que para ella, el sexo “es importante. Uno tiene vicios y es propensa a que si le gusta algo es con todo. Si tengo una pareja, tiene que ser bien activo, por la mañana y por la noche”.

Sobre el cambio que tuvo y si esto tuvo un vuelvo en su vida amorosa, Orellana reveló que “sí, cuando era gordita no conocía el orgasmo porque no disfrutaba”.

“No sabía lo que era porque tenía relaciones, lo pasas bien pero no llegas a ese clímax sin saber, porque eres inexperta. Las primeras veces que tuve cuando era gordita no fueron muchas, no conocí eso”, agregó.

“Adoro tener sexo con la persona que amo. Con la persona que te guste, que te encante, que te pasen cosas. El promiscuo no lo entiendo mucho, a mí me tienen que pasar cosas sino no puedo”, cerró.