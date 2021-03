“Está enojado”: La “furia” de Manuel Neria tras las polémicas declaraciones de Pamela Díaz sobre los motivos de su quiebre amoroso

La animadora Pamela Díaz dio a conocer que su exesposo, el exfutbolista Manuel Neira, se había enojado con ella por las declaraciones que entregó en el espacio de Martín Cárcamo de Canal 13, llamado “De tú a tú”.

Cabe recordar que Díaz abordó cómo fue su quiebre amoroso con Neira, indicando que él le había sido infiel en varias oportunidades: “Siempre me cagó, nunca fue un gallo fiel”, aseguró la animadora durante el programa de Martín.

Tras esto, en un nuevo episodio de “Me Late Prime”, la comunicadora sostuvo que el exdeportista de Colo Colo se había enfurecido con sus declaraciones: “¿Sabes qué? no se habla más de Manuel Neira porque a él le molesta. Le molesta que hablemos de él“, indicó.

“A él le molesta cada vez que sale alguna cosa“, reiteró la actual pareja de Jean Philippe Cretton, añadiendo que: “No hablo con él hace años. Nosotros nos ‘wasapeamos’ nomás. Me escribió y hablamos y está enojado. Y por eso me dijo que no hablara más de él. Y yo dije ‘lo voy a intentar’, pero ahora estoy hablando de él“, precisó Pamela finalmente.