La respuesta de Gala Caldirola tras críticas por dichos sobre su relación: “Entiendan que los cuentos de hadas no existen”

Hace unos días Gala Caldirola junto a Mauricio Isla participaron en una nueva emisión del programa de Canal 13 “De tú a tú”, conducido por Martín Cárcamo.

En el espacio se refirieron a una crisis que la pareja enfrentó hace algún tiempo, en donde la modelo sostuvo que su esposo “tiene una forma de ver la vida muy diferente a la mía“.

No obstante algunas de estas declaraciones generaron mensajes divididos, los cuales fueron dirigidos contra la española, quien respondió a las críticas a través de Instagram.

“Muchas personas quieren escuchar que la vida es siempre de color rosa. Pero es hora de que entiendan que los cuentos de hadas no existen ¡Tampoco existen relaciones perfectas!“, afirmó.

Luego continuó: “El amor es una decisión, no una condición. Tiene etapas de mucha pasión y etapas frías. Hay días que estamos en todo de acuerdo y sentimos que podemos tocar el cielo, y días que no llegamos a ningún punto de encuentro”.

“¡Pero no sean tan sensibles! No todo es blanco o negro y una relación no se trata de si hoy nos dijimos te quiero o no te quiero“, sostuvo después.

Tras esto, explicó lo que es para ella este tema: “El enamoramiento es esa etapa en la que de manera superficial todo se ve perfecto, no hay dudas ni defecto. El AMOR es mucho más profundo y complejo.

El amor es tomar la decisión de estar en las buenas, en las malas, en las virtudes y en los defectos, en las dudas y los proyectos. Y si hay etapas complicadas y aún así te mantienes en ese lugar, es porque decides amar”.

Finalmente sostuvo: “De una forma consciente y REAL.

Olviden al príncipe y la princesa. Aquí venimos a ser nosotros mismos y a ser honestos. Te admiro como hombre, te admiro como papa y todo lo demás queda para nuestra intimidad“.

Aquí puedes revisar su publicación: