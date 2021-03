Sergio Rojas aclaró filtración de video sexual de Nelson Mauri: “Me preguntó si lo había disfrutado”

El pasado fin de semana en el programa digital “Que te lo digo” conducido por Sergio Rojas y Hugo Valencia se filtraron unos segundos de un video sexual de Nelson Mauri, el cual se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Cabe recordar que hace algún tiempo el ex “Rojo” se sumó a la plataforma Only Fans, en donde comparte diverso material a cambio de una suscripción monetaria.

Tras la viralización del clip el bailarín se refirió a esto, lo cual no se lo tomó a mal: “Me quiero referir a la polémica del programa de televisión que filtró, supuestamente sin querer unas imágenes de mi OnlyFans… la verdad es que no estoy molesto, toda publicidad es buena”, redactó en una historia que compartió.

Debido a la polémica situación fue el animador Sergio Rojas quien, a través de su cuenta de Instagram, aclaró la situación, señalando que se trató de un error involuntario y que todo se encontraba bien entre él y Nelson Pacheco.

“No es un video que yo tenga de la alcoba de él, no. Eso es lo que me interesa que se aclare. Es un video que pertenece a su cuenta de Onlyfans, donde Nelson vende material de sexo explícito”, partió comentando.

Luego continuó: “Yo hablé en la mañana con Nelson y le ofrecí disculpas, que se entienda que fue un error y que no estaba planificado. Él fue súper buena onda y él aceptó a disculpas, incluso le bajó el perfil a la situación“.

Tras esto Rojas reveló que incluso el bailarín “me preguntó si había disfrutado el video, o sea ese fue el tenor de nuestra conversación en la mañana“.

Finalmente expresó: “Él entiende que también le servía para que tuviera más seguidores porque él gana plata con esto. De hecho, entiendo que va a facturar cerca de 10 millones de pesos el primer mes, o sea, aparentemente vender sexo explícito por esta red es muy beneficioso, así que encontró una muy buena plataforma y un buen negocio”.

Aquí puedes ver la aclaración de Sergio Rojas: