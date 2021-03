Carlos Caszely y su multifacética vida: “Nunca le he tenido miedo al ridículo”

Uno de los futbolistas más recodados en el fútbol chileno es sin duda el de Carlos Caszely, goleador de la selección chilena y de Colo Colo. Tras su retiro, el “Rey del metro cuadrado” comenzó una vida publicitaria que le dio grandes réditos.

En conversación con Martín Cárcamo, en el programa “De Tú a Tú”, el exfutbolista comentó lo que fue su debut como cantante. “El hincha fue un éxito. Para la Pascua de ese año fue el disco más vendido y número uno en la radio”.

“No le tengo miedo al ridículo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me pifien 25 mil personas, lo han hecho 80 mil y me han pifiado 15 millones, hasta yo me he putea… cuando he perdido la pelota”, agregó, tras revelar que le gustaría estar en el Festival de Viña del Mar.

Sobre el mítico penal perdido en el Mundial de España ’82, Caszely cerró diciendo que “todos se pierden penales y les dije a mis compañeros que no podía, esa noche fumé como loco. Miraba la ventana y decía ‘como me debe estar haciendo mierd… todos”.