“Está enojado”: Pamela Díaz confesó que Manuel Neira le pidió que no hablara más de él en la TV

La animadora de televisión, Pamela Díaz, reveló durante esta jornada que, su expareja y padre de dos de sus hijos, el exfutbolista Manuel Neira, le realizó diferentes reclamos tras sus comentarios hacia su persona sobre las supuestas infidelidades que tuvo.

En ese sentido, la “Fiera” reconoció en Me Late de TV+ que el ex Colo Colo no quiere que hablé más de él en pantalla. “No hablo con él hace años. nosotros hablamos por WhatsApp más. Me escribió y está enojado”, dijo.

“Le dije que lo ‘iba a intentar’, pero ahora estoy hablando de él”, culminó entre risas Pamela, muy fiel a su estilo.