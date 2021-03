“¡La televisión hoy día se convirtió en eso, en una mierda!”: La categórica comparación que realizó Patricia Maldonado sobre los programas de TV y los nuevos espacios online

La animadora Patricia Maldonado realizó una singular comparación entre los programas de televisión actuales y los nuevos espacios que están surgiendo de manera online, tales como su programa de YouTube “Las Indomables”.

Justamente en este programa, la comunicadora sostuvo que “hoy día estuve viendo algo, vi poca televisión, no me quise contaminar, porque la verdad ya la contaminación es, no es solo la pandemia, perdóneme lo que le voy a decir amiga mía, pero es una contaminación de mierda, que es algo horroroso”, sostuvo.

Junto a esto, afirmó que “¡la televisión hoy día se convirtió en eso, en una mierda!“, expresó, comparando estos espacios con las nuevas apuestas digitales: “Por eso que la gente hoy día prefiere ver estos canales, aunque son más chicos, pero son canales en que usted tiene más ‘divertimento’“, enfatizó.

“Hay algunos que son de sexo, otros que son divertidos, usted puede elegir lo que quiera, eso es lo bueno, la televisión abierta no puede elegir”, complementó finalmente.