Las duras críticas que dejó la situación de maltrato en Sename: Marcela Vacarezza y Rodrigo Sepúlveda se pronunciaron

Durante los últimos días se viralizó un registro en donde se escuchó la voz de un menor pidiendo auxilio desde el interior de una residencia del Sename.

Tras esto se confirmó que el hecho ocurrió el pasado lunes en la Residencia Familiar Carlos Antúnez, en la comuna de Providencia.

Esta grave situación provocó diversas reacciones, como se UNICEF Chile, así como de algunos rostros nacionales, como la de la cantante Anita Tijoux, así como de la psicóloga Marcela Vacarezza, esposa de Rafael Araneda que de manera constante se pronuncia a través de las redes sociales.

Lo del Sename me tiene tan mal que dormir me ha sido imposible 🙏🙏. No puedo creer los gritos que escuché en el video. Este país tiene las prioridades absolutamente cambiadas.

— Rodrigo Sepúlveda L. (@rodrigosepu) March 24, 2021