“No es el momento para viajar”: El llamado de atención que hizo Izkia Siches a publicidad de matinal y que conductores tuvieron que aclarar

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, no dejó pasar la oportunidad para referirse a una publicidad de viajes que se emitió mientras estaba de invitada en el matinal “Contigo en la Mañana”, de CHV.

Cuando ya se retiraba del espacio, la doctora quiso transmitir un “último mensaje, porque vi la publicidad que trasmitieron en torno a los viajes y quiero hacerme cargo de eso”.

En ese sentido, continuó diciendo que “no es el momento para viajar fuera de Chile, no, porque tenemos variantes circulantes, que no sabemos el comportamiento que van a tener”.

Si bien preciso que hay fronteras que tienen permanecer abiertas para el traslado de vacunas e insumos, “no es el momento para planificar un viaje de placer, menos a Brasil. Lo más probable es que la cepa brasileña este distribuida en toda la región latinoamericana, la variante UK que es la de Reino Unido, hoy es casi 97% de la circulación”.

“No quiero irme de este matinal sin clarificarle a las personas y pedirle a las personas que están programando un viaje, revaluarlo, y evidentemente reiterar nuestro llamado al gobierno a que sea muy claro en que, ojalá, las personas no salgan del país”.

Respuesta de Monserrat y Julio César

Frente al comentario, la conductora del matinal, Monserrat Álvarez, contextualizó que la publicidad dentro del mismo matinal se da en un escenario en que la industria del turismo “está en el suelo” y que hoy está “tratando de proyectar viajes y de vender paquetes turísticos sin fecha, con la mayor flexibilidad posible, y en ese sentido, es una medida inédita con bajos precios y con la posibilidad de ocuparlos en uno, dos, tres semestres más”.

Por su parte, Julio César Rodriguez, dijo que esto son “prácticamente gestos para comprar para el 2022 y más, porque en el fondo esa es la promoción”.