“Ese hue… es un mal educado”: El día que al “Chino” Ríos no lo reconocieron en Estados Unidos

Una de las cosas que dejó un nuevo programa de Martín Cárcamo, “De Tú a Tú”, fue la confesión que realizó el extenista Marcelo Ríos, quien comentó una anécdota de cuando no lo reconocieron en Estados Unidos.

“Hay mucha gente que me reconoce. Me acuerdo una vez que fui al gimnasio y conocí a un sudafricano, no recuerdo como se llama, pero el tipo dijo que había sido Top 20 del mundo y nunca fue así”, comenzó diciendo.

“Le pregunté si conocía a algún deportista sudamericano y me dijo que sí, que había un chileno y le dije que ese tipo era un hue… conchesu…., mal educado y me decía que sí, que era una mala persona”, agregó.

“Jugaba muy bien pero una persona muy mala, me hablaban mal de él y tenían razón, era un tipo imbécil”, complementó.

En ese momento el “Chino” le dijo que era esa persona y el tipo se quería enterrar.