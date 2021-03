“Me decían que era el marac… de Amango”: Augusto Schuster reveló el bullying que recibió en sus inicios en la TV

El pasado miércoles, el reconocido actor Augusto Schuster reveló el complejo escenario que vivió cuando recién saltó al estrellato en la recordada serie Amango de Canal 13. El cantante, aseguró que le realizaron bullying.

“A mi me odiaba mucha gente en esa época porque sí, porque yo aparecía en la tele nomas. Era dentro del rango de mi edad, tenía 15, 16 años y los cabros de esa edad me odiaban”, dijo en conversación con Martín Cárcamo en De Tú a Tú.

“Me empecé a dar cuenta cuando iba a algún carrete o una fiesta, vienes tipos a empujarte, me tiraron copete encima, me decían de todo que yo era literalmente, aunque ahora no tiene sentido decirlo, era el ‘maraco de Amango’, el pendejo de la guitarra”, agregó.

“Siempre fui un hue.. tímido, que pide permiso, que pide perdón, hablaba despacio. Entonces cuando pasan situaciones así se potencia mucho ese lado. No me daban ganas ni de salir de mi casa y eso lo sigo llevando hasta el día de hoy, soy muy casero por lo mismo. Yo creo que esa época sí tuvo que ver para que hoy día no me guste salir”, cerró.