“Pensé que podía ser Covid…”: Fran García-Huidobro preocupa a sus seguidores tras revelar por qué ha estado “tan desaparecida” de las redes

La animadora Francisca García-Huidobro reveló a través de sus redes sociales el motivo de por qué ha estado tan desaparecida de las redes sociales, y especialmente de su cuenta de Instagram.

Según explicó mediante diversos videos publicados en sus “historias” de la plataforma, la animadora padece de sinusitis, que es una afección caracterizada por la inflamación de las cavidades alrededor de los conductos nasales.

“¿Qué tal?, ¿cómo están? Ahora sí con filtro porque esta cara no la arreglo con nada”, comenzó expresando en los registros, para luego explicar su actual situación. “He estado desparecida porque estoy enferma“, reveló la comunicadora.

“Tengo sinusitis, me agarró resfrío súper fuerte entre el domingo y el lunes y obviamente me angustié. Pensé que podía ser Covid, así que me hice un PCR ayer a mi hijo y a mí, salimos los dos negativos y el diagnóstico que tengo es sinusitis”, detalló García-Huidobro.

“Así que estoy tomando antibióticos, ahora me siento un poquito mejor, pero he estado súper botada”, complementó la exrostro de Canal 13.

Finalmente sostuvo: “Así que les mando un beso, y a seguir recuperándome para estar el viernes en Cómplices”, declaró.