“Si me las hice es por una hue… mía”: Chino Ríos revela el motivo de sus operaciones estéticas

Cada vez que el extenista Marcelo Ríos aparece en pantalla genera polémicas. En ese sentido, el “Chino” reveló los verdaderos motivos por los que se operó constantemente y del porqué se han realizado.

En ese sentido, el deportista aseguró que “me arreglé la frente porque lo mío fue por el sol, en esa época me hice mierda la cara porque no se usaba el bloqueador. Me quedaron unos surcos y se me comenzó a caer un párpado”.

“No podía cerrar un ojo y dormía con ese ojo abierto, tenía bolsas y arrugas y las mías siempre fueron marcadas por el sol”, agregó.

Respecto a la opinión de la gente, el “Chino” fiel a su estilo afirmó que “me da lo mismo lo que diga, si me las hice es porque es una huea mía”.