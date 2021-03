El extenista chileno Marcelo Ríos habló de uno de los momentos más polémicos de su vida, cuando el nacional contrajo matrimonio con la exmodelo María Eugenia Larraín, con quién duró tres meses.

En ese sentido, el exnúmero uno del mundo aseguró que “eso nunca existió, fue una calentura y para mí es como que nunca pasó”.

En esa línea, el ‘Chino’ reveló que “siempre he dicho que hay gente mala, no cuento esto porque no es algo que pasó en mi vida, nunca hablo de eso, para mí no es tema”.