“La gente está tan mala”: Camila Recabarren “funó” a sujeto que criticó su sexualidad

La modelo Camila Recabarren es una activa usuaria de la plataforma de Instagram, donde de manera frecuente comparte momentos de su día a día.

No obstante durante el último tiempo ha recibido desubicados comentarios, situación que estalló luego de que un usuario le enviara un mensaje de audio en donde criticó su sexualidad, señalando que le daban “asco” las mujeres lesbianas.

Debido a esto la ex Miss Chile “funó” al sujeto, aunque luego señaló que optó por eliminar esta publicación.

“La gente está tan mala, chaqueteros, envidiosos, dolidos, heridos, vivan y dejen vivir. Sería tan lindo si todes fuéramos sólo amor”, partió señalando a través de las historias de IG.

Luego continuó: “Por eso amo cada vez más a mis animales y comparto con quien yo quiero mi energía, me cuido, respeto y por lo mismo exijo respeto”.

Si bien compartió una funa en su cuenta, luego la eliminó para agregar: “No pesquemos a esas personas pesadas, voy a borrar de hecho la funa, no me gusta estar funando a la gente. El que lo vio lo vio y el que cachó cachó y ya chao, no hay que pescar la mala onda, sólo que no se metan conmigo, qué h**á si yo no molesto a nadie“.

Aquí puedes ver la postal que había compartido: