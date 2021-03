VIDEO | Usuarios “estallan” en carcajadas ante notable imitación de Stefan Kramer a Rodrigo Sepúlveda

El pasado 23 de marzo, el periodista Rodrigo Sepúlveda protagonizó las portadas de todos los medios de comunicación, al entregar un potente discurso en pleno noticiero de Mega.

El comunicador realizó una extensa reflexión acerca de las ayudas que deberían recibir las familias en medio de la implementación de la medida de cuarentena.

“Es tan fácil decir ‘bien, vámonos a cuarentena’. Ok, todos nos vemos a una cuarentena, pero… ¿Quién me alimenta? ¿Quién me paga mis gastos? ¿Por qué no somos capaces nosotros hoy como país de entregarle a todas las familias vulnerables un monto mensual? 500, 600 mil pesos, para que puedan pagar sus dividendos, sus arriendos, su luz, su agua, su alimentación, pero sin letra chica”, expresó el profesional en aquella oportunidad.

“Si a mí me están impidiendo ir a cuarentena, no es que yo no quiera ir a trabajar. No es que ese vendedor ambulante de la calle no quiera ir a trabajar, le están diciendo ‘no vaya, porque hay Covid, por su salud, para que se cuide’. Perfecto, está muy bien, ¿pero quién lo alimenta a él y a su familia? ¿Quién ayuda a la gente de clase media? Mucha gente de clase que ha quedado sin trabajo“, fue parte de su discurso.

Fue justamente esta intervención la que fue replicada por Stefan Kramer, quien compartió un divertido registro imitando al periodista nacional.

“¿Saben? Quiero decir algo. Sí, quiero decir algo, ¿por qué no? Quiero decir algo, ¿y saben qué quiero decir? Casi todo Chile en cuarentena, OK“, se escucha decir a Kramer, quien aparece vestido de manera similar al comunicador y simulando estar en el estudio de Mega.

El video, publicado a través de su cuenta de Facebook, rápidamente se llenó de reacciones y obtuvo más de mil comentarios y 12 mi “likes”.

Revisa la publicación a continuación: