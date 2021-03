“La vida sigue transcurriendo y no podemos dejar que pase en vano”: Cecilia Bolocco explicó el especial significado del nombre de su nuevo programa radial

La reconocida modelo y animadora Cecilia Bolocco contó inéditos detalles de lo que será su nuevo programa radial en Radio Agricultura, el que será transmitido a partir del 8 de abril, de lunes a viernes de 19:00 a 20:00 horas.

En conversación con el periodista Pedro Carcuro en el programa “El Rompecabezas”, la exMiss Universo recordó los inicios de su carrera en el mundo radial; cómo decidió afrontar este nuevo desafío y cómo influyó el tumor cerebral que le detectaron a su hijo Máximo en esta determinación.

“Desde mi primera experiencia radial, en el año 99, quedé tan enamorada, me imagino que al igual que tú, de esta manera de comunicarse con la gente, que me dio mucha pena tener que dejarlo en algún momento, y a pesar de que también me alejé de la televisión y me alejé de los medios en términos generales, siempre me quedó la sensación de qué maravilloso sería poder reencontrarme con la gente a través de la radio”, comenzó explicando la destacada animadora.

En este sentido, detalló que “fue una idea que me rondó mucho tiempo, hasta que me hicieron la oferta justamente en Radio Agricultura hace varios años atrás, bueno, 3 años, poquito antes de que Máximo fuera hospitalizado y termináramos con un cambio de vida tan importante para toda la familia”.

Según comunicó la modelo, el complejo estado de salud de su hijo “detuvo muchos proyectos, lo que me hizo volcarme en un 100% a él”. A pesar de esto, Bolocco confirmó que Máximo actualmente ha presentado una notable mejoría, y que “hemos vuelto más o menos a la normalidad, porque sin lugar a dudas la pandemia a todos nos tiene todavía de alguna manera maniatados“.

Bajo este punto, la comunicadora afirmó que “se abrió un espacio y yo dije ‘yo creo que es tiempo de prestarle el micrófono también a nuestros auditores, a la gente que nos sigue"”, precisó.

¿Cómo partió en el mundo radial?

Sobre sus inicios en el ámbito radial, Cecilia enfatizó que fue hace más de 20 años en Radio Caracol Internacional, donde realizaba “un programa que se escuchaba en varios lugares, con esta emisora de Colombia, y el programa era básicamente un programa de reflexión y eso que íbamos a esta misma hora (19:00) y la verdad es que fue una experiencia preciosa, porque yo planteaba temas, hacía citas de importantes filósofos, de grandes escritores con respecto al tema, también por supuesto recopilada información en todos los ámbitos y luego al final abría los micrófonos y empezaban a crearse unas conversaciones maravillosas”, expuso.

Asimismo, indicó que el programa lo hacía desde “Santiago, porque en el año 99 yo hacía el Viva el lunes y hacía La Noche de Cecilia, así es que no sé cómo me las ingeniaba, pero en ese entonces parece que tenía mucha energía y hacía los dos estelares y el programa diario radial, pero fue un proceso tan lindo, fue un encuentro tan íntimo con la gente y es lo que espero rehacer en esta nueva versión de un programa de radio hecho a mí medida”, expresó.

El especial significado del nombre de su programa

El nuevo espacio de la animadora se llamará “¡Viva! con Cecilia Bolocco“, nombre que tiene un especial significado, según comentó la propia comunicadora.

“El nombre ‘Viva’ de partida tiene que ver con una celebración, porque creo que tenemos que celebrar la vida hoy más que nunca, hoy cuando la mano se viene dura, cuando se viene compleja, cuando se nos presenta a toda la humanidad este gran dilema de la pandemia que nos tiene maniatados, nos tiene encerrados, nos tiene cambiando rutinas, metiéndonos hacia adentro, tenemos que celebrar la vida, porque la vida sigue transcurriendo y no podemos dejar que pase en vano”, señaló.

La extriunfadora del concurso Miss Universo explicó que es como “un llamado: viva la vida, viva el amor, viva lo que nos hace mejores personas, viva la bondad, viva el ayudar al prójimo, viva la integración, viva la inclusión, tanto que hemos hablado de eso, pero yo lo único que veo es desacuerdos, no comulgar con el otro, no aceptar una visión distinta”.

“En fin, yo quiero que esto sea como una celebración a todo lo que queremos que nuestra vida sea, y por lo tanto, este programa, junto con celebrar la vida, va a ir dibujando esa vida que creo que sería maravillosa para cada uno“, aseguró Bolocco en conversación con Pedro Carcuro.

En esta misma línea, precisó que la idea es “ir dibujando esa vida que nos hace levantarnos con entusiasmo, que nos entrega las herramientas para seguir adelante, que nos permite levantarnos aunque nos caigamos, que nos permite entender que el fracaso del otro lado, de la misma moneda de la fortuna o del éxito, que si uno no es capaz de abrazarlo pues uno no podrá acceder a ese éxito, e ir dibujando esa vida con experiencias propias y con testimonios de grandes personajes”.

Sin formalidades

Sobre el espacio mismo, la modelo nacional afirmó que “yo no quiero que tenga formalidades este programa, ojalá esté lleno de titubeos y de silencios (…) aquellos que hablan de que uno se está comunicando con la verdad, con esa verdad íntima, profunda, que muchas veces no somos capaces de decir por miedo, por vergüenza, por no sentir que es lo correcto”, sostuvo.

“Aquí nada está bien ni nada está mal, aquí la gracia es poder ser como uno es, tanto para el locutor que hace el programa -que soy yo- como para aquel que va a llamar y va a participar“, complementó Cecilia.

El objetivo para la animadora es poder “hablar con el corazón, es comunicarnos, es utilizar este micrófono que me ha otorgado Radio Agricultura para acercarnos, para decirnos las cosas que de verdad sentimos, pero con amor, con respeto”.

“Yo creo que es eso lo que tendríamos que aprender, eso es lo que yo quisiera transmitir además en este proceso tan crucial que vive el país, donde estamos rearmando esa cancha, estamos delimitándola nuevamente, estamos dibujándola, qué lindo es poder dibujarla con respeto, escuchando al otro, permitiendo que el otro también se equivoque, permitiéndonos a cada uno también estar equivocados“, expresó finalmente.