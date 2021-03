“Me duele la miseria humana”: Hija de Eduardo Bonvallet quedó devastada tras conocer fotografía de su padre fallecido

Este lunes se comenzó a viralizar a través de redes sociales, una supuesta fotografía en la que aparece el comentarista deportivo Eduardo Bonvallet del momento que lo encontraron fallecido el 18 de septiembre de 2015.

En ese sentido, la hija del “Gurú” reaccionó ante esta imagen y se fue en picada contra las personas que publicaron esta terrible postal.

“Acabo de ver una foto de mi papá muerto, jamás la había visto, me dolió el corazón verla. Creí que me desmayaba”, dijo a través de su cuenta de Twitter personal.

“Me duele el alma la miseria humana. ¿Cómo es posible que sean capaces de subir una foto así? Quedé mal, mal. Con una tristeza profunda. Maldad pura”, cerró.

— Daniela Bonvallet Setti (@danibonvallet) March 29, 2021