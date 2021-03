“No me jubilen, por favor”: Pedro Carcuro revela llamada telefónica con Esteban Sánchez y asegura que será trasladado a Santiago

El periodista Pedro Carcuro se refirió al grave ataque recibido por el comunicador Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez en Tirúa, donde este último perdió la visión de su ojo derecho.

En el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura, Carcuro reflexionó sobre lo ocurrido y aseguró que “inicio del programa con un sentimiento muy particular. Yo trato de cargarme siempre de buena onda para hacer el programa, y al final creo que también habrá un mensaje de buena onda, después de expresarles a ustedes el dolor y la rabia que siento por lo vivido por dos entrañables compañeros de TVN, Iván Núñez y Esteban Sánchez”, comenzó declarando.

“Iván viene viajando en un auto a esta hora rumbo a Santiago y Esteban estaba por subirse a un avión que también lo va a traer a Santiago para internarlo en un centro médico de la capital y hace 50 minutos aproximadamente conversé largo con Esteban una media hora, y la verdad es que me produce dolor lo acontecido, dolor por lo que está viviendo Esteban y rabia por la maldad que existe en los seres humanos”.

“Este acto de terrorismo es brutal y lo único que uno pide es que la Justicia haga su parte, cumpla con su propósito. Les quiero contar que le dije yo ‘en el canal se han portado muy bien contigo Esteban’, me dijo ‘sí Pedro, vino el director general, vino el jefe de prensa y yo lo primero que les dije -me contó Esteban- no me jubilen, por favor’“, relató el destacado periodista.

En este sentido, afirmó que el camarógrafo “está salvándose de la muerte, una bala le entró por el párpado y le salió por arriba del ojo, le reventó un ojo, le pasó a centímetros del cerebro, otra bala le rozó el pulmón, le provocó una fisura en el pulmón de la cual también se está recuperando, se salvó por un milagro, se salvó por milímetros, sin embargo, está con un optimismo que se lo quisiera a cada uno de nosotros, cuando tiene un poco de dolor de cabeza y no quiere ir a trabajar o no quiere ir al colegio o no quiere hacer nada, y ahí está Esteban pidiendo cancha“, manifestó Carcurso durante El Rompecabezas.

Según Carcuro, Esteban Sánchez está “pidiendo terreno para volver al área chica donde a él le ha gustado siempre estar, reporteando junto a la noticia, un hombre de 48 años, lleno de fuerza, de vigor, de entusiasmo, de profesionalismo, que me ha conmovido con este mensaje que me ha dejado tan simple: ‘Por favor, no me jubilen, quiero seguir trabajando’. Qué lindo ejemplo el de Esteban. Cuánto afecto para mis compañeros que son ejemplo de profesionalidad, un ejemplo de responsabilidad”, finalizó el periodista.