“Vuelve a tu casa que yo y tu bebé te estamos esperando…”: Polola de Iván Núñez le envía profundo mensaje tras ataque sufrido por el periodista

La polola de Iván Núñez, Thais Jordão, le envió un profundo mensaje al periodista a través de Instagram, luego del ataque sufrido por el comunicador en Tirúa.

Cabe señalar que tras este hecho, Núñez realizó una extensa reflexión en sus redes sociales, donde profundizó en la experiencia vivida y agradeció el cariño recibido por parte de sus seguidores.

“Han pasado algunas horas del ataque que sufrimos con mi compañero Esteban Sánchez… aún no logro sacar de mi mente sus gritos de dolor, el ruido de los disparos, el sangrado profuso de sus múltiples heridas, el dolor mío por el disparo en el brazo, la camioneta que chocaba de lado a lado porque nos habían reventado los neumáticos, en fin, la incertidumbre de saber si saldríamos con vida”, comenzó expresando el profesional.

“Lamento y lamentaré de por vida que él haya recibido la peor parte. Me habría puesto con gusto en su lugar. Muchos y muchas de ustedes no lo conocen y no saben el valor que tiene, su talento, la creatividad y las ganas eternas de hacer periodismo de calidad”, fueron parte de sus declaraciones.

Tras esto, el periodista recibió todo el apoyo de los usuarios y sobre todo el de su pareja, la joven brasileña Thais Jordão.

“El amor que Dios tiene por ti es increíble. Vuelve a tu casa que yo y tu bebé te estamos esperando con mucho amor, nostalgia y alivio. Ahora, solo queda rezar por la recuperación de tu amigo. Ven luego, por favor“, expresó la pareja de Iván.

