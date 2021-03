Iván Arenas desclasificó inéditos detalles sobre el video prohibido que protagonizó con Guru Guru

El comediante Iván Arenas, más conocido como el Profesor Rossa, fue el nuevo invitado al programa de Martín Cárcamo, “De tú a tú”.

En el espacio, el humorista abordó diversos temas de su carrera, y en particular habló sobre el famoso video “prohibido” donde el Profesor Rossa y Guru Guru intercambian una serie de garabatos.

Todo comenzó cuando Iván y Martín reflexionaron tras ver el paisaje del lago Rapel, momento en el cual el Profesor Rossa confesó que “me trae recuerdos esta posición, esta fue la posición del lujo. Cuando yo estaba en Lonquimay, estábamos grabando, y yo le digo a Guru Guru, ‘me quiero dar un lujo’, él nunca pensó qué lujo me estaba dando yo, y es que me puse a mear. Y la cámara, tal cual como están ustedes, empezó a grabar. Pero yo no tenía idea que a mis espaldas estaban grabando, este fue un chiste que estábamos haciendo entre yo y Guru. Y en último caso empezamos, ‘me estai mojando las patas’ dijo Guru Guru, y qué te importa pájaro… y empezamos llenos de garabatos. Fue el primer video que se viralizó en Chile“, sostuvo.

Tras esto, Martín le mostró el comentado video al Profesor: “Quizás es bueno dejarle en claro a la gente que esto no estaba pensado, esto era una tontera que siempre hacíamos para nosotros, para relajarnos. Lo que pasó fue que lo asociaron de que por éste video a mí me hubiesen echado del canal y no tiene nada que ver, yo no llegué a un acuerdo económico en la época de Moulian”, sostuvo.

“Cuando me di cuenta que no había nada que hacer, ¿a qué iba a ir? Yo me paseaba por el canal y me topaba con directivos, productores y nadie me decía nada, y bueno, el contrato era hasta fines de año así que me llamarán. Y no fui hasta fines de año, cuando fui a cobrar, y me dijeron: ‘¿y qué va a cobrar?’, mi plata acumulada, y es más, la pedí en billetes”, contó.