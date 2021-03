Loreto Aravena y la desagradable situación que vivió en una farmacia: “La vendedora me manda a hurgar la basura”

La actriz Loreto Aravena recientemente desclasificó una situación que vivió en una farmacia de Puente Alto, tras comprar un remedio, la cual no fue nada agradable.

“El descriterio de farmacia Ahumada. Compro un remedio, llego a casa y una tira completa de remedio viene vacía. Regreso a reclamarla y me piden la boleta. Obvio que la metí a la basurero apenas salí de la farmacia, pero la transacción del banco que indica lugar, hora, etc”, partió comentando a través de las historias de su Instagram.

Tras esto se refirió al hecho que la indignó: “No me cambiarán el remedio por no tener la boleta (…) pero adivinen qué me dice la vendedora: ‘vaya a buscar la boleta al basurero“.

Por último sobre esta situación expresó: “El descriterio al que me refiero no es que no me cambien el producto por no tener la boleta, es que me manda a hurgar la basura para buscarla“.

Afortunadamente la intérprete logró una solución tras llamar al laboratorio del medicamento, en donde le señalaron que lo cambiarían y hasta se lo enviarían a domicilio.

Finalmente la actriz desclasificó una conversación que tuvo con Farmacia Ahumada mediante Instagram, en donde le sostuvieron que podían darle una copia de la boleta.

Aquí puedes ver las historias: